I cattolici e la pace

La guerra russo/ucraina ha sconvolto il mondo. Certo, molti sanno che ci sono molti conflitti in

altri paesi che vengono sistematicamente censurati dai grandi organi di informazione. E, sotto

questo versante, è inutile fingere che non esistono e concentrare l’attenzione solo e soltanto su

alcune guerre. Ovvero, quelle che riscuotono maggior scandalo mediatico e su cui si vuole

richiamare maggiormente l’attenzione. Una contraddizione che non può non farci riflettere…

Ora, però, al di là delle motivazioni – misteriose sino ad un certo punto, come tutti sappiamo… –

sulle guerre che vengono descritte ed analizzate a fondo e in tutti i dettagli e quelle che vengono

sistematicamente taciute, è indubbio che uno dei temi che merita di essere approfondito lungo

questo versante è il rapporto che intercorre tra la guerra e i cattolici. O meglio, come i cattolici,

seppur nella loro multiforme e pluralistica espressione e composizione, pensano, vivono e

affrontano il capitolo drammatico e complesso dello scontro bellico. Un rapporto difficile perchè,

purtroppo, continuiamo ad assistere ad una radicale dissociazione tra ciò che predicano il Papa, i

vescovi, i sacerdoti, la stampa cattolica, i movimenti ecclesiali e religiosi e ciò che, invece,

concretamente pensano e decidono i cattolici impegnati nelle istituzioni. Locali come nazionali.

Certo, nella politica come nelle istituzioni democratiche esiste l’assunzione di responsabilità

personale dei cattolici impegnati nel pubblico. Frutto di una concezione che affonda le sue radici

nella laicità dell’azione politica, nel rispetto delle istituzioni democratiche e nelle decisioni

autonome che prescindono dal condizionamento – diretto o indiretto – delle autorità

ecclesiastiche. E questo perchè il clericalismo e il confessionalismo sono due derive che restano

estranee ed esterne alla lezione conciliare e allo stesso insegnamento della Chiesa Cattolica.

Detto questo, comunque sia, non possiamo non rilevare che esiste ormai una divaricazione

politica crescente e profonda tra ciò che sta predicando oggi la Chiesa – in particolare gli

interventi ripetuti di Francesco e di molti alti prelati – e ciò che decidono concretamente i cattolici

impegnati in politica. Sia quelli che sono impegnati nei partiti governisti e di potere come il Partito

democratico e sia quelli che, storicamente, si collocano all’opposizione e si riconoscono più in

una prospettiva politica populista o sovranista. Una dissociazione, però, che non può non fare

riflettere. Anche perchè se questa divaricazione tra ciò che si professa e poi come si agisce

concretamente e laicamente cresce progressivamente e addirittura si consolida attorno ad un

tema peraltro decisivo per la comune convivenza e per lo stesso ordine nazionale, europeo ed

internazionale come la guerra o i rapporti tra i popoli, è di tutta evidenza che si corre il rischio che

una politica di ispirazione cristiana si inaridisca sempre di più e forse anche definitivamente. Un

rischio, cioè, che mette in discussione la stessa specificità della presenza politica e culturale dei

cattolici. In questo caso dei cattolici italiani. Certo, anche nel passato non mancavano questa

dicotomia e questa difficoltà di relazione. Se non addirittura di sostanziale incomunicabilità. Ma il

contesto storico era molto diverso e meno conflittuale. Oggi, invece, si è preso tranquillamente

atto che tutto ciò che arriva dal magistero della Chiesa si rispetta ma, al contempo, si può farne

tranquillamente a meno. Ovvero, una sorta di grande rispetto per un insegnamento che, però, non

può che essere un mero richiamo testimoniale. E poco più.

Per questi motivi, proprio partendo dalla guerra russo/ucraina e tutto ciò che comporta e

determina questo conflitto nell’economia regionale ed internazionale e anche e soprattutto nel

futuro assetto politico mondiale, è indubbio che il rapporto tra i cattolici e l’impegno politico si fa

sempre più difficile e complesso. Nello specifico, cresce la sensazione che ormai i cattolici

impegnati in politica vanno in una direzione e il magistero della Chiesa in un’altra. Una

dissociazione che non può non preoccupare chi crede ancora nella tradizione del cattolicesimo

politico, democratico e sociale e che ha contribuito in modo decisivo a fare crescere e

consolidare la democrazia nel nostro paese. E che non può, al contempo, non suggerire una

domanda profonda e di merito. Sul versante della coerenza, dei contenuti e della lettura della

società.

Giorgio Merlo