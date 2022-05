Isabella Pezzoli, Giovane Ambasciatrice di Torino: l’Italia aumenti il contributo al Fondo Globale

Isabella Pezzoli, 21 anni di Torino e Giovane Ambasciatrice dell’organizzazione anti-povertà ONE, si è recata a Roma per rivolgere un messaggio ai rappresentanti politici in occasione della settimana mondiale dell’Immunizzazione.

Pezzoli e gli altri Giovani Ambasciatori, hanno esortato alcuni dei rappresentanti alla Camera e al Senato, tra cui l’On. Ettore Rosato e la Sen. Maria Domenica Castellone, ad aumentare il contributo dell’Italia al Fondo Globale, un’organizzazione internazionale per la lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria che ha salvato 44 milioni di vite fino ad oggi.

“Come giovane attivista di ONE – ha sottolineato Pezzoli – mi batto affinché tutte le persone, in qualsiasi parte del mondo, possano condurre una vita dignitosa e avere accesso a pari opportunità. Con la campagna di rifinanziamento del Fondo Globale si presenta all’Italia l’opportunità di rinnovare in modo ambizioso il proprio impegno sul fronte della salute globale, per proteggere tutti, ovunque dalle malattie più letali. Ma la pandemia ha reso la lotta contro queste malattie più dura, e per la prima volta in una generazione abbiamo visto la minaccia di AIDS, TBC e malaria aumentare.”

Nel febbraio 2022 il Fondo Globale, infatti, ha lanciato la sua settima campagna di rifinanziamento per il periodo 2024-2026, annunciando la necessità di almeno $18 miliardi, per potere porre fine a HIV, TBC e malaria e costruire sistemi sanitari resilienti e sostenibili in preparazione a minacce pandemiche future.

Pezzoli ha aggiunto: “sono entusiasta del supporto ricevuto dai rappresentanti politici italiani. Noi Giovani Ambasciatori ci auguriamo che ora il Governo italiano dia seguito a un maggiore investimento di 208 milioni per contribuire a garantire che il Fondo Globale sia pienamente finanziato e possa continuare il suo lavoro salvavita.”

Martina Nuti, Responsabile advocacy e politiche per ONE Italia, ha dichiarato: “Nonostante tutte le sfide che dobbiamo affrontare – siamo all’apice di una delle più grandi conquiste della storia umana. La scienza ci ha dato gli strumenti per sconfiggere finalmente le malattie più pericolose della storia dell’uomo – e due decenni di progresso ci hanno dato le conoscenze e le abilità per portare questi strumenti dove sono più necessari. È fondamentale che l’Italia e gli altri leader mondiali, si impegnino affinché sia garantito il diritto alla salute ovunque.

Noi di ONE non siamo i soli a sostenere questa necessità: da un sondaggio condotto con YouGov sulla salute globale abbiamo rilevato che 2 italiani su 3 ritengono che il governo italiano debba investire di più in organizzazioni internazionali che rafforzano sistemi sanitari dei paesi più poveri e contribuire in maniera decisiva alla lotta contro le malattie prevenibili. Chiediamo al governo italiano di rispondere agli appelli dei nostri Giovani Ambasciatori e Ambasciatrici, e si impegni ad aumentare il contributo al Fondo Globale.”