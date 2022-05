Montaruli alla conferenza programmatica di Fdi

“Negli ultimi quattro anni, mentre in Parlamento si formavano innaturali e variopinte maggioranze, non a caso l’Italia moderna subiva il più grande attacco alle libertà fondamentali e d’espressione.

E se questo attacco non è andato a buon fine, dobbiamo essere consapevoli che è stato merito di Fratelli d’Italia” con queste parole è intervenuta il deputato Fdi Augusta Montaruli alla conferenza programmatica del partito al Mico. “Fratelli d’Italia nel rispetto delle linee programmatiche, ha deciso di non aderire al politicamente fluido e cioè che non si può dire tutto e il contrario di tutto subito dopo e che esiste un diritto, che è il diritto al dissenso – ha continuato Montaruli – e non è un caso se è avvenuto in questo contesto, non è un caso perché l’azionista di maggioranza di quelle variegate compagini è sempre stato lo stesso, menestrello della Cina a cui ha voluto mutuare evidentemente un modello”. “Nel momento più tragico della storia recente, la pandemia, mentre le Istituzioni dovevano garantire pluralismo e corretta informazione, proprio dal Governo arrivavano informazioni contraddittorie che confondevano le menti dei cittadini, e dopo essere stati artefici di fake news è nata la task force delle fake news. Dove avviene se non negli Stati autoritari?” ha detto Montaruli. “Noi al grande fratello non abbiamo mai strizzato l’occhio e questa che doveva essere la lotta alla cattiva informazione è stato il monopolio dispotico dell’imbecillità”. “Il green pass che doveva essere un grande strumento di libertà si è rivelato un ricatto, oggi che parliamo di libertà d’espressione dobbiamo stare attenti alle parole, da domani il green pass non è abolito, semplicemente non ce lo chiedono più ma rimane istituzionalizzato. Fdi continuerà a contrastare l’istituzionalizzazione del green pass perché la vita non può essere subordinata alla lettura di un codice a barre”. “Sulla libertà d’espressione il punto più basso in questi quattro lo abbiamo toccato con il ministro Lamorgese – continua il deputato – scaricare la responsabilità di quanto avvenuto nelle piazze degli studenti contro le forze dell’ordine, dimenticandosi che è proprio il ministero dell’Interno che permette ai facinorosi di stare all’interno degli stabili comunali occupati ed è proprio il ministero dell’Interno ad essere stato l’artefice di una circolare che limita il diritto a manifestare con un atto vigliacco. Forse la sinistra vuole una generazione di ragazzi che annullano la propria vita sui social network percependo un improbabile reddito di cittadinanza, noi a questo preferiamo una piazza non amica, ma piena di ragazzi vivi che manifestano anche un pensiero diverso dal nostro”. “Ma chi in questo tempo ha la libertà d’espressione completamente annullata sono i bambini che per una ragione anagrafica non possono difendersi da quelli che sono i diritti naturali. Non lo farà nessuno se non Fratelli d’Italia – continua Montaruli – e questa è la nostra responsabilità più grande: quella di difendere il diritto di ogni bambino di sapere da dove proviene, che viene da una mamma e un papà e che quella mamma è una donna e quel papà è un uomo. Che quando ci si confronta con la drammaticità dell’aborto non esistono scarti fatali ma vite nascenti, che quando ci si confronta con l’utero in affitto ci si confronta con una barbarie dove il valore della vita è quantificato in una somma di denaro”. “Il bisogno della plurarità dell’informazione è prezioso, ringrazio chi scrive male di noi – ha detto Montaruli – perché oggi hanno davanti agli occhi nella concretezza come la nostra storia personale e politica sia il migliore modo per smontare quelle fake news che cercano di cucirci addosso”conclude Montaruli. “Ci chiedono perché siamo pronti a governare. In un tempo in cui tutti si impegnavano a dividersi poltrone per imporre un pensiero unico noi da soli abbiamo avuto la forza di difendere il pensiero di tutti anche quando non la pensavano come noi. E se ci chiedete perché proprio noi abbiamo questa forza e’ perché noi siamo la Destra dal volto gentile”.