Antica Focacceria S. Francesco, la Sicilia a Torino

Nel 1834 il Principe di Cattolica cede al cuoco di corte Salvatore Alaimo la cappella del

proprio palazzo di Piazza San Francesco a Palermo: nasce così l’omonima Focacceria,

coniugando le tradizioni umili del cibo di strada con l!amore per la migliore cucina popolare

siciliana. Ingredienti tipici e ricette semplici segnano l!incontro tra culture diverse, nelle

strade affollate di questa multietnica città.

Oggi il brand Antica Focacceria S. Francesco, sinonimo di autentica cucina tradizionale

siciliana, sbarca per la prima volta a Torino, con l’apertura del suo dodicesimo punto

vendita in Italia.

Un’apertura annunciata e attesa, che finalmente ha una data ufficiale: il 29 aprile le porte

dell’Antica Focacceria S. Francesco di Torino si apriranno al pubblico in Via

Principe Amedeo, 3, angolo di Piazza Carignano. Una location prestigiosa, in una delle

piazze più belle e storiche della città, significativamente proprio di fronte al luogo che per

la prima volta vide il Nord e il Sud Italia uniti in un unico Stato, nel suo primo Parlamento.

Qui, Antica Focacceria S. Francesco, proporrà ai Torinesi le specialità che l’hanno resa

celebre negli anni: a cominciare dallo Schiticchio (una sorta di aperitivo a base delle più

rinomate specialità dei cibi di strada palermitani) con la focaccia o vastedda ca’ meusa

(un piccolo panino tondo ricoperto di sesamo con milza e polmone di vitello), le panelle,

le crocché di latte, i cazzilli (ossia le crocchettine di patate e menta), le arancinette al

burro, al ragù siciliano ed alla Norma, lo sfincione, la caponata). Per continuare, poi, con i

celeberrimi primi piatti (l’immancabile pasta alla Norma, ma anche quella con l’anciova, i

bucatini con sarde, passando per il golosissimo timballo di anelletti al forno e la

parmigiana di melanzane); e ancora i secondi: le sarde a beccafico, la bistecca di tonno,

per esempio o, nella sezione carni, l’involtino gratinato ai pistacchi. E come dimenticare

gli strepitosi dolci siciliani? Nel menu di Antica Focacceria S. Francesco non possono che

avere un posto d’onore: la cassata, il cannolo farcito di ricotta, la “pistacchiosa”, fino alla

degustazione di cioccolato dell’Antica Dolceria Bonajuto di Modica e, ovviamente, i

gelati e le granite, servite nella tradizionale brioche col tuppo.

Piccola – ma non poco importante – menzione per la carta vini e birre, che propone alcune

eccellenze siciliane: la birra artigianale del birrificio Tarì di Modica, ad esempio, o i vini

bio di alcune belle realtà locali, come la cantina Baglio di Pianetto nel piccolo comune di

Santa Cristina Gela o le altre cantine che compongono la carta vini (Cusumano, Firriato,

Duca di Salaparuta, Tasca d’Almerita), insieme a eccellenze storiche come il marsala

Florio. Siciliano anche l’olio, che arriva dal Premiato Oleificio Barbera, fondato in Sicilia

nel 1894, le bibite Tomarchio e il caffè Moak di Modica.

Fabio Conticello, patron storico di Antica Focacceria S. Francesco ed erede della famiglia

di fondazione, ha voluto salutare così il pubblico torinese: “Benvenuti a Palermo! Lo so, ci

aspettavate da tempo, ma quel tempo, finalmente, è arrivato. E così, dopo tantissime

edizioni al Salone del Gusto, ma anche le tante partecipazioni al Borgo Medievale, al

Lingotto per Gourmet, a Cheese nella vicina Bra e ad altri numerosi eventi, ma soprattutto

dopo che tantissimi di voi siete venuti a trovarci nella nostra sede storica di Palermo e a

gran voce ci chiedevate “Quando a Torino?”, eccoci sbarcati in una delle più belle piazze

della Città che, ne sono certo, diventerà la nostra seconda casa. Non vediamo l’ora di

iniziare questa nuova avventura, consapevoli della responsabilità di un’azienda con quasi

190 di storia alle spalle e ben tre secoli di cultura popolare siciliana. Quindi, Amici Torinesi

e Piemontesi, Vi aspettiamo numerosi, non vi deluderemo, è una promessa”.

“CIRFOOD, leader in Italia nella ristorazione collettiva, nel 2019 fonda CIRFOOD Retail

con l’obiettivo di sviluppare la ristorazione commerciale attraverso un portafoglio di marchi

autentici, e l’acquisizione di Antica Focacceria S.Francesco è il primo importante esempio,

trattandosi del più storico marchio di ristorazione a catena in Italia e probabilmente al

mondo”, spiega Leopoldo Resta, Amministratore Delegato di CIRFOOD Retail. “Il

nostro impegno, ma anche la ricetta del successo è il rispetto dell’autenticità che

acquisiamo, dunque avere a bordo la famiglia fondatrice dei Conticello è stato il nostro

primo passo, anzi il prerequisito. L’apertura di Torino è particolarmente importante, anche

perché segna una svolta rispetto ai due anni faticosi appena trascorsi. Inoltre Torino ci è

particolarmente cara, qui abbiamo acquisito anche un marchio meno storico ma

straordinariamente diffuso: Poormanger”.

Antica Focacceria S. Francesco. Una storia di profumi, cultura e tradizione

Una storia che inizia nel 1834 quando Salvatore Alaimo, dopo una vita al servizio

dei principi di Cattolica come monsù (cuoco di corte) riceve, come spettanze degli

oltre 25 anni passati alle dipendenze dei nobili del Palazzo, la cappella sconsacrata

dell’edificio di via Alessandro Paternostro a Palermo. Proprio in questo luogo, nel

cuore del capoluogo siciliano, decide di aprire la “Focacceria”, così come scrive

sulla tavola di legno posta all’ingresso.

Da allora cinque generazioni della stessa famiglia hanno gestito questa attività

simbolo della storia della Sicilia e d!Italia, luogo d!incontro di esponenti della politica

e della letteratura, simbolo di lotta alla mafia e punto di riferimento della

gastronomia siciliana. Pare infatti che nel 1860, poco prima di risalire l’Italia per

unificarla, Giuseppe Garibaldi si sia fermato a Palermo accampandosi per alcuni

giorni proprio nella “piazza della Focacceria” che diventò così suo punto di ristoro

quotidiano.

Tra i clienti illustri si ricordano anche Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Renato

Guttuso che, insieme ad altrettanti illustri scrittori e artisti, iniziano a incontrarsi alla

Focacceria rendendola loro punto di riferimento, caffè letterario e luogo di

espressione della cultura italiana del 900.

Ernesto Basile, infine, una delle grandi firme dell’architettura liberty europea,

disegnerà il logo, i tavolini in ghisa e le sedie in ferro battuto, segni distintivi

dell’arredamento di tutti i locali di quella che poco dopo verrà ribattezzata come

Antica Focacceria S. Francesco. Questo nuovo nome di battesimo si deve

soprattutto a Vincenzo Florio, grande imprenditore palermitano e grande amico

della famiglia Alaimo. Pare infatti sia stato proprio Florio a proporre, intorno al 1896

le modifiche alla cappella sconsacrata di via Paternostro per renderla in linea con le

tendenze dello stile liberty il cui massimo esponente, nell’accezione sicula, era

senz’altro Ernesto Basile.

Basile iniziò a disegnare su un pezzo di carta l!attuale facciata della Focacceria e i

piedi dei tavoli in ghisa che furono poi realizzati dalle Fonderie (Oretea) di proprietà

della famiglia Florio. Proprio da quel momento la Focacceria diventa Antica ed

entra a pieno titolo nel Liberty palermitano.

L!Antica Focacceria S. Francesco, ancor prima che luogo di cultura, è considerata

luogo simbolo della gastronomia e dello street food siciliano. Basta mettersi in fila e

scegliere tra panelle, crocchè, arancine e sfincione, involtini di melanzana o di

pesce spada, timballo di anelletti al forno ma anche tra cannoli, cassate, granite e

la più recente torta Setteveli.

Prodotto di punta dell!Antica Focacceria S. Francesco è, però, la focaccia. La

focaccia o vastedda, è una pagnotta croccante fatta da farina bianca, acqua, pasta

acida e sale che viene cotta nel forno a legna. Appena sfornata viene farcita e due

sono le varianti tra cui scegliere, la versione schietta o schetta, in cui la candida

ricotta di pecora viene bagnata nello strutto e condita con l!aggiunta di trucioli di

caciocavallo di Roccamena o di Godrano, così denominata perché il bianco della

ricotta ricorderebbe il velo di una donna vergine che si dirige all!altare vestita di

bianco. C’è poi la versione maritata, quindi sposata, con l’aggiunta di milza,

polmone e trachea di vitello che vengono fatti bollire e poi insaporite nello strutto

all!interno del tianu (il tegame, per i non siciliani) e che vengono affettati

quotidianamente in quantità industriali.

Il sapore della Focacceria è anche quello della libertà, della lotta alla mafia e alle

prevaricazioni. Tutti valori che si riflettono nella scelta di fornitori e collaboratori che

condividano valori come correttezza e trasparenza e che con determinazione

procedono verso la realizzazione di questi obiettivi.

Alcuni aneddoti

Vi siete mai chiesti perché Antica Focacceria S. Francesco proponga anche i

sorbetti?

Pare che l!invenzione si debba sempre al suo fondatore Salvatore Alaimo che, in

una afosa giornata estiva del 1851, si trovava seduto davanti alla Focacceria

insieme all!amico Alfredo Tutone. All!epoca non esistevano i frigoriferi ma le

neviere, luogo in cui si immagazzinava la neve presa dalle nevi perenni di Geraci

Siculo, nelle Madonie. Salvatore Alaimo chiese alla moglie Sarina di portare un po’

di neve che i due cominciarono a prendere col cucchiaio per rinfrescarsi.

L!amico Alfredo chiese a Salvatore Alaimo qualche goccia di zammù, uno sciroppo

a base di fiori di sambuco e anice, da miscelare alla neve fresca e da lì nacque il

sorbetto all!anice, o gelato d!acqua, una delle specialità della Focacceria.

Successivamente, dopo qualche sperimentazione con i limoni, nacque anche il

rispettivo sorbetto.

La pasta della discordia

Salvatore Alaimo, uomo coraggioso, curioso e temerario, decise di svelare al

popolo diverse ricette dei piatti apprezzati dalla nobiltà palermitana alla quale fu

dedito per molti anni. Quella che destò più scalpore fu la rivelazione, nel 1861, della

ricetta della pasta con le sarde. Questo evento infatti portò la nobiltà dell!epoca ad

accusare alle autorità il cuoco, “reo” di aver svelato e diffuso al popolo quella

preparazione che fino a quel momento era riservata soltanto alle mense altolocate.

La ricetta della pasta con le sarde è rimasta immutata da allora e prevede l!utilizzo

di sarde fresche, finocchietto, qualche acciuga sott!olio, cipolla, u(o)va passa, pinoli

e zafferano, oltre all!immancabile pan grattato, “a muddica”, per i siciliani!

Comu a vuole, schietta o maritata, (v)assa trase ca c’ ha conzo!

Su questo tema, quello della focaccia o pane ca’ meusa si fa sempre grande

confusione. In origine la focaccia o vastedda, una pagnotta croccante fatta di farina

bianca, acqua, pasta acida e sale cotta nel forno a legna, veniva preparata

bagnando la ricotta di pecora nello strutto e farcita con l’aggiunta di caciocavallo di

Roccamena o di Godrano stagionato. Il colore candido della ricotta fece si che

questa venisse chiamata schietta o schetta proprio come le giovani ragazze vergini

che vestite di bianco andavano all!altare.

Qualche tempo dopo, gli operai del mattatoio iniziarono a fornire ad Alaimo le

interiora di manzo in cambio di pane. Il fondatore decise di aggiungere milza e

polmone di manzo alla focaccia schietta e da questa unione nacque la focaccia

maritata. Nino Alaimo allora inventò uno slogan che i suoi collaboratori recitavano

per attirare i clienti, con la classica “abbanniata” palermitana: comu a vuole,

schietta o maritata, vassa trase ca c’ha conzo!