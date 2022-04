Paura in autostrada: scoppia pneumatico, auto contro camion

Questa mattina sull’Autostrada A4 Torino-Milano nelle vicinanze dell’uscita di Rondissone, un’auto che viaggiava in direzione Torino, ha sbattuto contro un camion. La vettura è sfuggita al controllo del conducente per lo scoppio di uno pneumatico. L’uomo alla guida, una volta giunti isoccorsi, ha deciso di non farsi accompagnare in ospedale.