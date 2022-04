Prc: “No alla guerra alla faccia degli esibizionisti e dei provocatori di turno”

Locatelli e Cristofari (Prc-Se): W la Resistenza

Le provocazioni alla Silvio Viale non vanno raccolte ma semplicemente compatite, commiserate.

Il consigliere comunale radicale di Torino dopo aver annunciato di volersi presentare al corteo per il 25 aprile di Torino con le bandiere Nato – va ricordato che il Presidente partigiano Sandro Pertini il 27 marzo 1949 votò contro la Nato in quanto “strumento di guerra” – ha deciso di proseguire nelle sue miserande esibizioni.

A Rifondazione Comunista che ha detto di una provocazione inaccettabile questo signore ha risposto così: ”non mi faccio intimidire dagli amichetti di Putin”.

Come tutti sanno Rifondazione Comunista da settimane è presente in tutte le piazze contro Putin e contro la Nato, contro l’invasione dell’Ucraina e contro tutte le guerre fomentate dalle superpotenze mondiali in competizione tra di loro.

Solo degli stupidi o delle persone in malafede possono distorcere il senso di queste posizioni e il significato del 25 aprile che è in tutta Italia giornata di Liberazione dal fascismo e dalla guerra, da ogni forma di oppressione e ingiustizia, per una società di liberi e uguali. Questi signori sono gli stessi che in questi anni hanno denigrato la Resistenza mettendo sullo stesso piano fascisti e antifascisti, sono gli stessi che hanno attaccato la Costituzione, gli stessi che oggi attaccano forsennatamente l’Anpi di cui ci onoriamo di essere iscritti. Le loro esibizioni sono semplicemente patetiche.

W il 25 aprile! Ora e sempre Resistenza!

Fausto Cristofari, Segretario Prc-Se Torino

Ezio Locatelli, Segreteria nazionale Prc-Se