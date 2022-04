Focus Covid e vaccini, domenica 17 aprile

Domenica 17 aprile

Situazione epidemiologica

Positivi: 2.086 (di cui 1.802 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 12,7%

Tamponi: 16.436 (di cui 14.792 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 683 (-3 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 21 (-3 rispetto a ieri)

Decessi: 0

Sabato 16 aprile

Vaccinazioni

1.447 oggi (a 97 la prima dose, a 220 la seconda, a 1.004 la terza, a 126 la quarta).

Dall’inizio della campagna inoculate 9.816.764 dosi, di cui 3.331.962 come seconde, 2.856.697 come terze, 21.385 come quarte agli immunodepressi, 3.271 di Novavax.

Situazione epidemiologica

Positivi: 3.518 (di cui 3.056 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 11,1%

Tamponi: 31.804 (di cui 29.369 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 686 (-19 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 24 (+3 rispetto a ieri)

Decessi: 2