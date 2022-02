Al Palazzo del Ghiaccio Tazzoli trionfa la giovanissima torinese Amanda Ghezzo

La nuova campionessa italiana junior elite veste i colori dell’Ice Club Torino

14 febbraio 2022 – Mentre in Cina si stanno svolgendo i Giochi Olimpici di Beijing 2022, al Palazzo del Ghiaccio Tazzoli hanno gareggiato i giovani e giovanissimi atleti che, nei prossimi anni, rappresenteranno l’Italia a livello internazionale e che costituiranno la generazione futura di pattinatori e pattinatrici. Il titolo italiano junior elite è andato a una giovanissima atleta torinese che veste i colori dell’Ice Club Torino. Amanda Ghezzo, 11 anni, ha dimostrato che i talenti possono crescere anche sul ghiaccio italiano e che non solo le pattinatrici russe di questa età sono in grado di eseguire salti tripli in una competizione.

Cresciuta fin da piccolissima con i tecnici dell’Ice Club Torino, la Ghezzo, atleta della nazionale italiana, si è imposta con uno straordinario programma lungo, pattinato sulle note di “Sweet and Bitter” di Ezio Bosso nel quale ha realizzato elementi tecnici di grande valore: cinque salti tripli (triplo lutz, triplo flip, triplo loop) e due doppi axel e ha totalizzato il punteggio di 151,41. Amanda Ghezzo si allena al Palazzo del Ghiaccio Tazzoli con Edoardo De Bernardis e Renata Lazzaroni ed è coreografata da Rebecca Talevi

“Abbiamo deciso di iscrivere Amanda ai campionati junior nonostante la sua giovanissima età e la vittoria del titolo è il riconoscimento di tanto impegno e di grande lavoro” commenta Edoardo De Bernardis, allenatore e coreografo di fama internazionale.

Amanda Ghezzo è la prima italiana a vincere tanto giovane i campionati junior elite nei quali gli atleti possono gareggiare fino a 19 anni.

Nella gara maschile ha vinto la medaglia di bronzo un altro giovanissimo: Aiden Buttiero Korev, 11 anni, allenato da Edoardo De Bernardis e Renata Lazzaroni. L’atleta ha totalizzato, nei due segmenti il punteggio di 144,06. I pattinatori sono seguiti anche dall’allenatrice Miriam Brunero.

“I campionati junior, organizzati a Torino da Ice Club Torino e dall’Associazione Sportiva Pat di Valeria Vercellino, confermano l’eccellenza della nostra scuola e dei nostri ragazzi. E’ stata un’emozione vedere sul podio Amanda e Aiden che rappresentano la generazione di pattinatori del futuro. Adesso dobbiamo continuare il nostro lavoro con l’impegno, la dedizione e la passione che ci contraddistinguono” commenta Claudia Masoero, Presidente dell’Ice Club Torino.