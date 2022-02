Rifondazione in piazza contro il caro bollette

SABATO 12 FEBBRAIO RIFONDAZIONE COMUNISTA IN TUTTE LE PIAZZE D’ITALIA CONTRO IL CARO-VITA.

TORINO banchetto di raccolta firme dalle 10 alle 13 in via GARIBALDI angolo mercato di corso PALESTRO.

CONFERENZA STAMPA ore 11.15

per presentare le nostre proposte per abbattere l’aumento insostenibile per singoli e famiglie della luce e del gas e del conseguente carovita.

L’aumento delle bollette e di conseguenza di tutti beni che ricade su singoli e famiglie diventa sempre più insostenibile: nel primo trimestre 2022 ci sarà un aumento del +55% per la luce e del +41,8% per il gas (fonte Arera).

Le risposte del governo Draghi sono largamente insufficienti!

Non bastano i “ristori” e gli interventi temporanei, occorrono interventi strutturali.

Bisogna:

abolire accise e oneri generali

combattere la speculazione sui prezzi dell’energia

usare gli extra profitti delle aziende che producono e distribuiscono energia per combattere gli aumenti

ripristinare il controllo pubblico delle tariffe

bloccare il passaggio al “mercato libero”.

Occorre costruire un movimento in difesa dei salari e contro il “lavoro povero”.



Per tutto questo Rifondazione Comunista prosegue e rilancia la sua campagna nazionale di raccolta firme popolare contro il carovita da presentare ai Prefetti e ai Sindaci delle città.

Rifondazione Comunista