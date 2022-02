La Scuola di Formazione politica di “Nazione futura”

Con una serie di 12 incontri a partire da sabato 19 febbraio 2022 verrà avviata una Scuola di Formazione politica, con un calendario settimanale Il Corso è organizzato dall’Associazione “Nazione futura” di Torino in collaborazione con Rinascimento Europeo ed avrà sede nel “Centro Studi San Carlo”, via Monte di Pietà 1 a Torino.

Scopo del Corso quello di contribuire alla rinascita di una classe dirigente, attraverso il ripensamento dei significati di una tradizione vivente, in tutti i sensi ispirata ai valori comunitari, capace di misurarsi con i problemi della contemporaneità, e nell’apertura al futuro, per questo il titolo “Pensare per costruire il Futuro”.

Promosso dalla recente pubblicazione di un volume dedicato ai problemi politico-culturali della nostra città (“M. Croce – F. De Benedictis, Ritrovare Torino, ediz. Historica / Giubilei Regnani, 2021”), le lezioni del Corso saranno tenute da figure eminenti del mondo della cultura, della politica e delle professioni, gran parte delle quali hanno contribuito alla sua stesura.

MINI MASTER DI FORMAZIONE POLITICA Pensare per costruire il futuro Il Corso comprende 22 lezioni orarie e si svolgerà nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2022. Esso è rivolto alla formazione delle classi dirigenti in genere, e in particolare dei futuri amministratori delle istituzioni locali. Il programma del Corso si estende in quattro aree dipartimentali: Rapporto fra economia e politica (A), Ambiente (B), Intelligenza Artificiale (C), Enti locali (D). PROGRAMMA Le lezioni, due per ogni giornata, si svolgono dalle 9.30 alle 12 presso il Centro Studi San Carlo, Via Monte di Pietà, 1. Esse comprendono un intervallo di 10 minuti. Ogni lezione è di 50 minuti seguita da un dibattito di 20 minuti. – Sabato 19 febbraio 2022, Introduzione Avv. Ennio Galasso, l’importanza della formazione in politica Avv. Stefano Commodo, Uno sguardo rivolto al futuro . Prof. Mauro Ronco, Torino ieri e oggi. – Sabato 26 febbraio 2022, Area Dip. A, lezioni 1 – 2 Prof. Marcello Croce, La Politica di Aristotele. Ing. Ferrante De Benedictis, La globalizzazione. – Sabato 5 marzo 2022, Area Dip. A, lezioni 3 – 4 Prof. Aldo Rizza , Il processo politico-culturale italiano fino alla Seconda guerra mondiale. Prof. Marcello Croce , L’Italia unitaria dalla Seconda guerra mondiale alla fine del XX secolo. – Sabato 12 marzo 2022, Area Dip. A, lezioni 5 – 6 Ing. Ferrante De Benedictis, Rapporto tra Uomo e Natura e le nuove frontiere della scienza Prof. Marcello Croce , La svolta epocale: Galileo e Cartesio. – Sabato 19 marzo 2022, Area Dip. B, lezioni 7 – 8 Dott. Daniele Dell’orco – I confini della nuova guerra fredda tra Nato e Russia Dott.ssa Michela Mercuri – Gli interessi italiani nel Mediterraneo – Sabato 26 marzo 2022, Area Dip. B, lezioni 9 – 10 Dott. Augusto Grandi, Il sistema Torino. Dott. Federico Iadicicco , Italia Futura: nuove sfide per il nostro Paese. ​