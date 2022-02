A Torino riapre il Conad City di via Bardonecchia

Con un’offerta ancora più completa, che valorizza le eccellenze locali

Tutti i locali sono stati rinnovavi in ottica green: dai sistemi di illuminazione a led agli innovativi impianti di refrigerazione

Rafforzati i reparti di gastronomia e pasticceria e ampliata l’offerta dei prodotti tipici locali con oltre 250 referenze. Presente un’area dedicata ai prodotti “Ori del Piemonte”

Torino, 10 febbraio 2022 – Riapre dopo un breve periodo di ristrutturazione il Conad City di via Bardonecchia a Torino, con un ventaglio ricco di novità per garantire ai clienti un’esperienza di spesa moderna, completa e che valorizza le migliori produzioni del territorio.

Tutti gli spazi del supermercato sono stati rinnovati con le migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale: dagli innovativi sistemi d’illuminazione con luci a led, agli impianti di refrigerazione di ultima generazione che garantiscono un notevole risparmio energetico.

Nel rinnovato punto vendita grande attenzione alla valorizzazione dei prodotti del territorio con oltre 250 referenze. Ampi spazi espositivi saranno dedicati ai prodotti del Consorzio “Ori del Piemonte” che valorizzano, in particolar modo, il reparto dell’ortofrutta. Arricchito il reparto dei freschissimi, con l’introduzione di numerosi prodotti locali, tra cui le Tome piemontesi. Presenti anche prodotti tipici di panetteria e pasticceria, come i grissini Rubatà ed i biscotti Torcetti ed ampliata la proposta assortimentale con sughi, salse tipiche del Piemonte e birre artigianali locali. A completare l’offerta un’area healthy completamente dedicata ai prodotti biologici e senza glutine.

“Riapriamo il Conad fieri di offrire ai nostri clienti un punto vendita rinnovato e pronto ad accoglierli. Con la ristrutturazione del negozio saremo in grado di soddisfare ancor meglio le esigenze dei consumatori, garantendo un servizio efficiente e moderno all’insegna della qualità e della convenienza – affermano i Soci Conad Nord Ovest, Giulia Vercelli e Francesco Donato – Abbiamo qualificato ulteriormente il punto di vendita con i migliori prodotti del nostro territorio, con un’offerta che punta a soddisfare pienamente i nostri clienti”.

Il layout del punto vendita vede la conferma di tutti i reparti esistenti, oltre ad un notevole potenziamento dei reparti di gastronomia e panetteria. Introdotto anche il banco pizza ed ampliata l’offerta nel reparto macelleria. Novità anche nel reparto ortofrutta con l’inserimento di un angolo dedicato a piante e fiori.

Il supermercato è situato all’interno di un edificio completamente ristrutturato, situato in zona residenziale e dotato di un parcheggio privato. Lo store si sviluppa su 590 mq di superficie di vendita, conta 3 casse tradizionali, impiega 13 persone, accetta i buoni pasto e i buoni celiachia, effettua le ricariche telefoniche e dispone di un ingresso dedicato alle persone con disabilità. Il Conad City di via Bardonecchia è aperto tutti i giorni con orario continuato dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 20.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 011389384. Nel giorno di riapertura e nelle tre settimane successive sono previste promozioni ad hoc per i clienti del punto vendita.