Al Bar Cavour San Valentino inizia il 13 a ritmo di Jazz

LA GIORNATA DEDICATA ALL’AMORE PRENDE IL VIA DOMENICA 13 FEBBRAIO AL BAR CAVOUR SULLE NOTE DI BRANI JAZZ

Chi lo ha detto che San Valentino bisogna necessariamente festeggiarlo solo il 14 febbraio ? Il 13 febbraio , infatti, alle ore 20 al bar Cavour di Piazza Carignano a Torino , prende il via la IV edizione della rassegna ” Bar Cavour in Jazz” : la direzione artistica di Marco Piccirillo della ” Yes We Jazz Musica Management” darà vita alle musicalità tipiche e raffinate del jazz ma contaminate da interessanti e diversi stili musicali.

Domenica 13 febbraio, nelle sale dell’ elegante cocktail bar ” Cavour” , proprio sopra alla ” Farmacia del Cambio”, il trio V. I. P. – Virtuoso Italian Performers – darà vita brani caratterizzati da tre stili, provenienti dalle diverse e personali esperienze musicali, coinvolgenti e appassionanti ma unite da un unico suono.

Ed è così che si potranno ascoltare brani classici della tradizione jazz americana contaminati da canzoni pop e grandi successi internazionali ed italiani, riproposti in chiave jazz.

Per gli appassionati del genere un ritorno all’ascolto di sonorità familiari e sempre vive, per i neofiiti una grande e intensa scoperta, da cui difficilmente potranno più non accostarsi e ascoltare.

I grandi successi della canzone tradizionale americana, resi famosi da artisti del calibro di Frank Sinatra, Ella Fitzgerald , uniti ai più grandi sucessi delle superstar del pop internazionale, come Alicia Keys e Michael Jackson e un ricco repertorio di grandi canzoni italiani anni ‘60, ‘70 e ‘80 di grandi autori come Mina, Lucio Battisti, Lucio Dalla e molti altri.

La formula della proposta musicale ricalca quella dei jazz club americani: dalle 19.30 in poi i musicisti suoneranno dal vivo per 4 set di mezz’ora ciascuno, intervallati da 30 minuti di pausa. La musica accompagnerà il pubblico dai repertori tratti dalla canzone tradizionale swing americana fino ai grandi successi del pop italiano e internazionale arrangiati in chiave jazz, latino americana, New Soul e R&B.

Fino alle 24.00 sarà possibile gustare una stuzzicante selezione di piatti di cucina internazionale , nati dalla fantasia – oltrechè gastronomica anche scenografica – dello chef Yari Sità, oltre ai cocktail classici, quelli della nuova “signature” firmata dal barman Marco Torre e alla migliore scelta di etichette fra distillati e vini.

Per la vera e propria cena del 14, invece, i due hanno ideato uno special menù, in abbinamento con un cocktail, nelle sale magiche del Bar Cavour.

Il percorso di degustazione, molto curioso, prevede tre tappe: il ” Dai Valentino ! ” , composto da salmone scottato, salsa ponzu e indivia alla brace; il ” Cupido Cavour” che propone taco di coniglio, guacamole e platano fritto ; il ” Jazz in Love” dove, lo scrigno di cioccolato, vaniglia tahiti e caramello al lampone, segnerà la fine del viaggio gastronomico nel quale gusti e intensità avranno sicuramente lasciato un ricordo della serata più romantica e dolce dell’anno