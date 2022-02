Merlo: Il ‘Centro’ già presente alle prossime amministrative in Piemonte

“È di tutta evidenza che il “centro” sarà presente d’ora in poi nella politica italiana. Non sigle

astratte o virtuali ma una presenza politica centrista attraverso una ‘federazione’. E quindi, com’è

del tutto naturale e scontato, un partito che raggruppa i vari movimenti e le forze che già

attualmente si riconoscono in questo campo politico. E le vicende politiche legate all’elezione del

Presidente della Repubblica di questi ultimi giorni non ha fatto che accelerare la formazione e

l’organizzazione di questo campo politico.

Ma, mentre decolla il progetto politico a livello nazionale, è sempre più necessario mettere in

campo questa intuizione a partire dalla ormai prossima consultazione amministrativa. Partendo

anche e soprattutto dal Piemonte e dalle principali città che andranno al voto. Avviare, cioè, un

progetto centrista che sia capace di aggregare anche parte di quel ‘civismo’ che rappresenta un

significativo valore aggiunto ai fini della vittoria elettorale nei capoluoghi di provincia e nei

principali Comuni che andranno a rinnovare i Sindaci e le amministrazioni locali.

‘Noi Di Centro’, dunque, fa un appello a tutti quei partiti e a quelle forze centriste che intendono

già avviare a livello locale il progetto che sarà destinato a caratterizzare la geografia politica

italiana nei prossimi mesi. E questo anche perchè dobbiamo prendere atto che sono saltate quelle

coalizioni ed alleanze che sino a poco tempo fa dominavano la politica italiana. Ovvero, la sinistra

alleata con i populisti dei 5 stelle e un centro destra che, per bocca dei suoi stessi protagonisti, si

è dissolto a livello parlamentare e politico”.

Giorgio Merlo, Presidente Nazionale ‘Noi Di Centro’