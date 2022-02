Ciriè, interruzioni gravidanza. Costanzo: “Passo in avanti”

“Apprendo con soddisfazione la notizia che partire dal 15 febbraio l’ospedale di Ciriè organizzerà la presa in carico delle donne che richiedono l’interruzione volontaria di gravidanza.

Fino ad ora infatti l’ospedale vantava il triste primato, condiviso con altre 15 strutture in Italia, di avere una percentuale di obiettori del 100 per cento. Si è dunque deciso di dare seguito alle mie sollecitazioni anche a mezzo stampa e credo che sia un passo importante per una realtà che, dal punto di vista ospedaliero, già si distingueva come una vera e propria eccellenza del territorio, per l’ottima qualità dei servizi e per la professionalità dei sanitari”. Così in una nota la deputata Jessica Costanzo (Alternativa).