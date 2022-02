Toro: Bremer ha rinnovato

Ultim’ora

Una grande notizia per il Toro e per il popolo granata.Gleison Bremer,difensore centrale del Torino,ha rinnovato di 1 anno il suo contratto firmando fino a giugno 2024.Il precedente scadrà il 30 giugno 2023.Difensore eclettico,gran colpitore di testa,piedi buoni, è al Toro dal 2018.Implacabile in marcatura e gran goleador,12 reti segnate finora, è cercato dai più grandi club in Italia ed in Europa.Ora la base d’asta,per una sua eventuale cessione a luglio 2022, partirà da 35 milioni d’euro.Ma se il Toro si qualificherà in Europa chissà……se partirà.

Enzo Grassano