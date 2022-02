Misure Antismog, confermato il livello bianco e le sole limitazioni permanenti

I dati previsionali di PM10 forniti oggi da Arpa Piemonte hanno confermato il livello bianco del semaforo antismog.

Continuano quindi le sole misure permanenti di limitazione del traffico veicolare: fermi tutto il giorno (compresi i festivi) gli autoveicoli per il trasporto persone e merci Euro 0 e Euro 1 (tutte le alimentazioni: benzina, diesel, metano, gpl); il divieto è esteso agli Euro 2 per i motori a benzina e diesel. Circolazione vietata anche per ciclomotori e motocicli Euro 0 e Euro 1 (divieto dalle 0 alle 24 di tutti i giorni) e per i veicoli diesel Euro 3 e Euro 4, per il trasporto di persone o merci, per i quali lo stop è in vigore dal lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 19.

Ricordiamo che con le sole misure permanenti sono attive le esenzioni per i veicoli dotati del dispositivo “Move-In”.

Eventuali variazioni del semaforo, con relative misure di limitazione del traffico, entreranno in vigore il giorno successivo al prossimo giorno di controllo, venerdì 4 febbraio.

L’elenco completo delle misure antismog, delle esenzioni e dei percorsi stradali esclusi dai blocchi sono disponibili alla pagina: www.comune.torino.it/emergenzaambientale.