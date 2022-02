Commercialista suicida a Torino, cordoglio anche dai colleghi di Milano

«Il suicidio della collega commercialista di Torino al nono mese di gravidanza ha evidenziato in modo tragico come per le libere professioniste non siano previste forme di tutela e supporto nel momento in cui decidano di avere un figlio», dichiara Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

«Tutto l’Ordine di Milano è vicino alla famiglia per un avvenimento che, a nostro avviso, può, a tutti gli effetti, essere considerato una “morte bianca”. Un’indennità riconosciuta dalla Cassa di previdenza e parametrata al reddito (che nelle donne è mediamente molto inferiore a quello maschile) non può essere ritenuta sufficiente – sottolinea la Presidente Caradonna – poiché non esistono agevolazioni che consentano alla donna di rallentare il proprio lavoro o la possibilità di diluire l’attività senza subirne conseguenze».

«È un tema urgente che va affrontato aprendo un tavolo di confronto che giunga ad una modifica normativa – prosegue Marcella Caradonna – perché le libere professioniste sono centinaia di migliaia in Italia e, se non hanno un aiuto dalla famiglia, il periodo di gravidanza diventa estremamente gravoso, soprattutto se in esso si accavallano, come nel caso di noi commercialiste, scadenze e adempimenti che rendono il lavoro particolarmente stressante».

«Sarebbe importante che nel PNRR si ipotizzino investimenti anche per queste maternità, vissute, nella maggior parte dei casi, in salita – conclude la Presidente dell’ODCEC Milano – e auspico che la Ministra Bonetti avvii progetti dedicati che consentano di colmare il gap di trattamento esistente fra le mamme che vivono un lavoro dipendente e chi, invece, ha un lavoro autonomo».