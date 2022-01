Ultim’ora calciomercato.

Il 21enne giovane centrocampista granata,presente in pianta stabile in prima squadra con Juric e proveniente dal settore giovanile, andrà a giocare nella squadra calabrese in serie B.Prestito secco con prolungamento del contratto fino al 2024.È un centrocampista duttile bravo sia come perno centrale ed anche come trequartista.

Enzo Grassano