Misure antismog, blocchi prorogati almeno fino a venerdi per i diesel Euro 5

La qualità dell’aria a Torino non migliora. A seguito dei dati previsionali di PM10 forniti oggi da Arpa Piemonte, continueranno quindi almeno fino a venerdì 21 gennaio (compreso) le limitazioni del traffico veicolare previste dal livello arancio del semaforo antismog.

Per il trasporto persone rimangono pertanto fermi i veicoli diesel con omologazione fino a Euro 5 tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 8 alle 19; per il trasporto merci lo stop riguarderà i veicoli diesel con omologazione fino a Euro 4, tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 8 alle 19. Per entrambe le categorie di veicoli, come da limitazioni strutturali valide tutto l’anno, permane il blocco permanente dei motori benzina fino a Euro 2, GPL e metano fino a Euro 1. Lo stop riguarda anche tutti i veicoli dotati di dispositivo “Move In”.

Eventuali variazioni del semaforo antismog, con relative misure di limitazione del traffico, verranno comunicate venerdì 21 gennaio, giorni di controllo sui dati previsionali di PM10, ed entreranno in vigore il giorno successivo.

L’elenco completo delle misure antismog a tutela della salute, delle esenzioni previste e dei percorsi stradali esclusi dai blocchi sono disponibili alla pagina www.comune.torino.it/emergenzaambientale.