Sempre più in alto Juve!

22esima giornata di campionato A

Juventus-Udinese 2-0

Dybala McKennie

E la Juve va:sempre più in alto.Vola in zona Champions League,missione al momento compiuta dopo una lunga rincorsa.41 punti e 3 agguantati contro una tosta Udinese.La squadra bianconera si è ritrovata,compatta ed attenta con grande equilibrio.Belle trame di gioco efficaci e pratiche.Pochi fronzoli e tanta sostanza.Proprio come vuole mister Allegri che pare aver trovato la quadra sia come modulo che come giocatori,vista la rosa molto valida a disposizione.Ora attenzione a non perdere questa unità di squadra in vista dei prossimi impegni per nulla facili.Come si sa ci vuole poco a ricadere nei vecchi vizi quando si pensa d’aver già raggiunto uno dei tanti agognati obiettivi.

Enzo Grassano