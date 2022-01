A Quaglieni il premio “Penna d’oro”

Al prof. Pier Franco Quaglieni, storico, giornalista e scrittore, che vive tra Torino e la Liguria, è stato conferito il Premio “Penna d’oro” sezione scrittori per il libro “Passione per la libertà“ ed. Buendia Book.

Il Premio che gli verrà consegnato a Roma , ha la seguente motivazione: “Storico eminente del Risorgimento e dell’età contemporanea, è noto per le sue posizioni controcorrente, di cui ha dato prova come docente libero da pregiudizi ideologici, giornalista mai asservito a schieramenti precostituiti, storico che si richiama alla grande lezione di Benedetto Croce e di Rosario Romeo“. E’ un chierico che non ha tradito anche nei due anni di pandemia dove costante e’ il suo richiamo al senso di responsabilità di tutti. Quaglieni è un patriota di altri tempi, un piemontese orgoglioso delle sue radici storiche e famigliari che ama la Liguria ed è aldamente ancorato alla contemporaneità, un raro maestro di libertà e di civismo“.