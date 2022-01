Ruffino (CI): “Necessaria la proroga del credito d’imposta per aiutare gli esercenti”

“Nel Decreto Milleproroghe intendo proporre per gli esercenti la proroga del credito di imposta sul 100 per cento delle commissioni bancarie addebitate per transazioni con carte di credito, di debito o prepagate, oltre il termine del 30 giugno 2022 , previsto dal decreto Sostegni-bis”. Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia che, oltre alla proroga del credito d’imposta al 100 per cento propone “di azzerare le commissioni bancarie: il Governo dovrebbe sottoscrivere un protocollo d’intesa con ABI, prevedendo, quantomeno, un progressiva riduzione fino all’annullamento di tali commissioni, considerando che l’incremento delle transazioni elettroniche tramite POS è vantaggioso per le banche, perché fa crescere l’intermediazione bancaria e le richieste di conti correnti bancari e carte di pagamento”. Per Ruffino servono segnali concreti per contrastare il periodo durissimo che stanno vivendo i commercianti. “Ad esempio – spiega – una proroga sull’applicazione delle sanzioni che si applicano agli esercizi commerciali che operano in aree disagiate prive di rete e che sono costretti a rifiutare i pagamenti elettronici”.

“L’alternativa – conclude Ruffino – è il crollo delle attività a conduzione famigliare che resistono a fronte di sacrifici e la perdita di ulteriori posti di lavoro”.