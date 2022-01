Supercoppa all’Inter! È la sesta

Inter-Juventus 2-1

Mckennie(J)

Lautaro(I)

Sanchez(I)

All’ultimo secondo del secondo ed ultimo tempo supplementare,con i mister Allegri e Inzaghi che stavano già preparando la lista dei giocatori che avrebbero tirato i rigori,ecco arrivare il gol di Sanchez,di rapina,voluto e cercato che fa esplodere il Meazza.Il primo trofeo della stagione è nerazzurro,con l’Inter che porta a casa la seconda coppa consecutiva dopo lo scudetto dell’anno scorso e s’avvia ad aprire un ciclo.In campionato è prima,in Champions affronterà il Liverpool con la determinazione di chi sa che è in grado di battere chiunque.Questa è l’Inter di oggi:una squadra che può vincere tutto contro qualsiasi avversario.E la Juve? Grandissima prestazione dei bianconeri, nonostante le tante assenze la squadra di Allegri non si è mai arresa,dimostrando d’esser in netta ripresa.Continuando così i bianconeri si toglieranno qualche soddisfazione già a partir da quest’anno.Un ciclo magico durato 9 anni è finito:ora si guarda avanti.

Enzo Grassano