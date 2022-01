Fares al Toro!

Ultim’ora

25 anni,nazionale algerino, terzino sinistro, l’avventura granata di Mohamed Fares sta per iniziare.Calciatore di proprietà della Lazio, si è trasferito al Genoa in prestito durante il mercato estivo. In rossoblu le cose non sono andate bene, così è rientrato ai biancocelesti per essere di nuovo ceduto in prestito con diritto di riscatto al Torino. Il neo terzino granata è arrivato allo stadio Olimpico ‘Grande Torino’ ha svolto le visite mediche di rito. Dopo l’ok arrivano le firme e il giocatore inizia la nuova avventura.

Enzo Grassano