Mondo Convenienza, nuova interrogazione di Costanzo (Alternativa)

“Ho presentato un’altra interrogazione al Ministro del Lavoro in merito al caso del facchino reclutato da Veneta Logistic, una delle cooperative di facchinaggio legate a Mondo Convenienza, che non aveva ancora ricevuto i pagamenti dopo tre mesi di lavoro.

La vicenda sembra essersi sbloccata dopo l’appello su Repubblica, ma il modus operandi di Mondo Convenienza continua, nell’inerzia della politica, ad essere al centro di numerose denunce e inchieste.

Credo che i tempi siano ampiamente scaduti per prendere in mano la situazione gravemente compromessa delle cooperative che sfruttano i lavoratori. Continuerò a ricordarlo nelle sedi più opportune, anche in Commissione Lavoro alla Camera”.

Così in una nota la deputata Jessica Costanzo (Alternativa)