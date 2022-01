Pazzesca Juve! Roma-Juventus 3-4

I gol in sequenza di Abraham, Dybala, Mkhitaryan, Pellegrini, Locatelli, Kulusevski e De Sciglio

Finalmente il carattere e la grinta della Juventus 9 volte campione d’Italia consecutivamente.

Una partita rocambolesca che i giallorossi di Mourinho hanno avuto saldamente in mano fino ad un certo punto.Poi solo Juve in campo:dopo il 3-1 parziale della Roma ecco la rimonta con i gol di Locatelli,Kulusevski e De Sciglio.È una vittoria che muove la classifica,lascia i bianconeri saldi al quinto posto con un occhio più benevolo verso il quarto posto.Con questo carattere, concentrazione e grinta,unita alla qualità dell’organico che non manca alla squadra di Allegri,la Juve sarà in grado di salire ancora di più verso l’alta classifica.

Qualche nota stonata in casa bianconera a partire dall’espulsione di De Ligt,l’ammonizione di Cuadrado e l’infortunio di Chiesa,tutti e 3 salteranno la partita di supercoppa Italiana contro l’Inter in programma alle ore 21 di mercoledì 12 gennaio a Milano,stadio Meazza.In palio il primo trofeo della stagione.Ricordiamo che la Supercoppa Italiana mette di fronte,in un’unica gara,la vincente dello scudetto contro la vincente della Coppa Italia.

Enzo Grassano