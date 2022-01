Torino e Piemonte virano verso la zona arancione

Dalla prossima settimana toccherà alla Liguria. Poi la zona arancione potrà essere attivata in Piemonte dal 17 gennaio e nelle Marche dal 24. Zona gialla invece per Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Sardegna.

Le regioni con le percentuali più alte di ricoveri e incidenza del COVID ogni 100 mila abitanti che sono in zona gialla, per l’attuale numero elevato di contagi e di ricoveri (in Piemonte 80 in più solo ieri rispetto al giorno prima) sono in procinto di passare nella fascia di rischio più elevata, con ad esempio la Liguria che rischia di entrarci già dal 10 gennaio .

Ma cosa cambia per i residenti? Va detto che con l’entrata delle nuove regole del decreto di fine anno, per chi è in possesso del Super Green Pass cambierebbe poco.

Le restrizioni in zona arancione riguardano in particolare i non vaccinati. L’accesso a molte attività è negato in sostanza solo a chi non ha il certificato verde rafforzato che non potrà accedere ai bar (comprese anche le consumazioni al banco), ai ristoranti e ai locali.

Chi possiede un Green Pass base, quello che si ottiene dopo un tampone negativo, non sarà più ammesso a concerti ed eventi, alla consumazione di cibi e bevande al chiuso, nei locali dove si svolgono attività culturali, e anche feste e incontri che comportino assembramenti.

In zona arancione scattano pure le limitazioni agli spostamenti: chi possiede il Super Green Pass ( con la vaccinazione o per guarigione dal COVID) potrà accedere e uscire dal comune di residenza, gli altri potranno muoversi solo se lo spostamento è giustificato da situazioni di necessità o di urgenza, lavoro compreso.