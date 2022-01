Notizie flash calcio

L’ondata pandemica Covid Omicron sta condizionando, nuovamente, il mondo del calcio in maniera netta e rigorosa.

L’assemblea di lega serie A,svoltasi l’8 gennaio,ha deciso che il massimo campionato non di ferma e che i prossimi 2 turni della serie A,la 22esima e 23esima giornata per l’esattezza,saranno disputate con una capienza massima di 5 mila spettatori presenti negli stadi.Le partite non disputate il giorno dell’Epifania (6gennaio),per l’esattezza 20esima giornata,saranno disputate a breve in quanto il giudice sportivo non ha omologato il risultato di 3-0 a tavolino, altrimenti tra corsi e ricorsi si sarebbero allungati i tempi di recupero.Il Tar del Piemonte ha dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità competenti per gli 8 giocatori del Torino risultati positivi al covid con i giocatori negativi,4 su 8, che quindi non sono più in isolamento e possono scendere in campo contro la Fiorentina,quasi sicuramente, lunedì 10 gennaio ore 16.30 all’Olimpico Grande Torino.Nessun problema per Roma-Juventus che si disputerà regolarmente il 9 gennaio ore 18.30 allo stadio Olimpico di Roma.

Enzo Grassano