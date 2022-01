È morta Rosalba che visse per 20 anni da eremita nella grotta della Madonna

Rosalba Frainer, l’eremita che da 20 anni abitava nella Grotta della Beaume a Oulx, e’ stata trovata morta il 1 gennaio, forse per un arresto cardiaco.

Aveva 75 anni, viveva di offerte in realtà in un capanno davanti alla grotta; viveva di offerte. Indossava sempre un saio e una giacca a vento e accoglieva i visitatori. Nel 1967, sostengono i credenti, era apparsa la Madonna. Rosalba, molto conosciuta in valle, era originaria della Toscana, aveva vissuto in Liguria e aveva lavorato nel settore grafico.

(Foto Oulx.org)