Ostriche e Champagne per un nuovo anno col botto Ma con eleganza e gusti speciali

L’abbinamento è da sempre considerato un binomio di lusso, destinato a una nicchia di pubblico dal palato esigente.

Forse è stato così in passato : da qualche anno, a Torino, la realtà di " Red Oyster" , progetto di divulgazione, vendita e presentazione di particolari tipi di ostriche – promosso dall' imprenditrice Mariangela Lugli – propone in vari eventi aperti al pubblico, la degustazione di questi molluschi, in abbinamento ad alcuni champagne e diversi tipi di gin, che ne esaltano i diversi gusti, le intensità sensoriali che cambiano a seconda della provenienza.

L’impostazione del format, che soprattutto nelle aziende vinicole, nei ristoranti nella zona delle Langhe e nelle varie occasioni di cerimonie private, si sta facendo apprezzare, è semplice ed efficace: le oysters lady coinvolte, dimostrano come si apre il mollusco e, a scelta del cliente, con le attrezzature da lavoro previste, è possibile richiedere di ” condirle” con alcuni dei liquori o delle salse disponibili. E via, una dopo l’altra, perchè sono talmente buone ( e salutari) che non se ne potrà più fare a meno…

Ostriche e champagne sono in realtà una coccola gastronomica valida non solo durante il periodo del Natale, ma lungo tutto l'arco dell'anno, in particolare durante la stagione estiva dove , ovviamente, l'ostrica stessa richiama i sapori e gli umami sapidi del mare. Può anche però essere un'idea regalo in occasione di una ricorrenza particolare: Red Oyster, infatti, mette a disposizione diverse gift card contenenti i vari importi a seconda del numero e del tipo di ostriche richieste. Vi è anche la possibilità di creare l'abbinamento completo accompagnato agli champagne della storica azienda vinicola di Alberto Massucco: un'esplosione di gusto assicurato!

Per le festività, la Red Oyster propone delle box da consegnare direttamente a domicilio, realizzate con vari formati da 12 , 24 o 48 ostriche di diverso genere , in base alla regione di provenienza. Tra le varie qualità che si possono scegliere, vi segnaliamo la ” Spèciale saint- vaast cultimer” , nelle quale la sua origine dalle coste orientali della Normandia, le dona un buon indice di carnosità: dolci e croccanti al primo assaggio, lasciano in bocca un piacevole e caratteristico sapore di nocciola ; la più famosa , forse proprio per il suo sapore iodato ma equilibrato tipico, ottenuto grazie all’affinamento di 28 giorni nelle ” claire” ( bacini argillosi alimentati con acqua di mare) , la ” Fine de claire vendèennes” ; oppure quella alla vista molto curiosa, la ” Spèciale Gillardeau” : la sua carnosità ha un impatto al palato indimenticabile , creando un’esperienza di gusti sia minerali che vegetali , in un crescendo di sapori delicatamente dolci e raffinati. I fini sapori dal sapore di nocciola duraturo sono il marchio di fabbrica di Gillerdau.

E' possibile, inoltre, usufruire del servizio di apertura ostriche direttamente a casa, aggiungendo 5 euro ogni dozzina di ostriche aperte da un esperto del team, da addizionare al costo delle ostriche acquistate.

Con le box a domicilio si può sempre acquistare lo champagne di Alberto Massucco e, a seconda del genere di ostriche selezionato, il cliente verrà consigliato nella scelta più adatta a degustarle al meglio.

Per info sulle modalità di consegna a domicilio e sui prezzi , visitare il sito www.redoyster.it o contattare direttamente il team sui canali social di Facebook e Instagram.

Chiara Vannini