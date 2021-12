27 dicembre 1931: nasce John Charles Oggi avrebbe compiuto 90 anni

Accadde oggi

E’ doveroso ricordare un mito del calcio bianconero e mondiale.Nasce John Charles, 89 chili ottimamente distribuiti su 188 centimetri d’altezza.Un vero incubo per tutte le difese avversarie della Juve. È stato un prototipo antesignano del centravanti moderno:immarcabile nelle giornate di grazia(e succedeva spesso),fortissimo di testa,abilissimo nei contrasti,piedi buoni ed abile nel creare spazi per l’inserimento dei compagni.L’ex centravanti gallese arrivò alla Juventus dell’allora Umberto Agnelli, nel 1957 e fu subito scudetto.

Negli anni della sua permanenza in bianconero, tra il 1957 e il 1962, Charles segnò 105 gol in 178 presenze, conquistando tre scudetti e due Coppe Italia.

Si guadagnò il soprannome di ‘gigante buono’ per la straordinaria correttezza e generosità, ma anche per i suoi interventi per

riportare la calma in campo. Come quando, nel corso di un Juventus-Sampdoria, alzò letteralmente da terra Sivori, trascinandolo via, per evitargli ulteriori problemi con l’arbitro con cui era entrato in feroce contestazione.

Charles è morto nel 2004, ma è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri e di tutti quei tifosi amanti del calcio.

Enzo Grassano