Addio ad Angelo Burzi, l’ingegnere. Fu fondatore di Forza Italia e assessore di Enzo Ghigo

Dolore e stupore nel mondo politico piemontese per la scomparsa di Angelo Burzi, ex assessore regionale, suicidatosi nella notte.

I carabinieri stanno svolgendo accertamenti: si è tolto la vita con una pistola regolarmente denunciata.

Torinese, classe1948, ingegnere, dirigente d’azienda e imprenditore. Fu con Enzo Ghigo nel 1993 tra i fondatori del movimento Forza Italia in Piemonte, di cui è stato coordinatore per la provincia di Torino dal 1994 al ’95. Eletto nel 1995 in Consiglio regionale nella lista maggioritaria, è stato capogruppo di Forza Italia fino al ’96 e poi presidente della Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale. Nella VII legislatura è stato assessore regionale al Bilancio e Finanze nella Giunta Ghigo. Nei giorni scorsi era stato condannato per la vicenda dei rimborsi della Regione, insieme con altri esponenti politici.