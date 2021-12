Era giunto in provincia di Roma, per passare le vacanze di Natale con il proprio figlio

La trasferta di un pensionato 76enne, di Rivoli si è trasformata in tragedia. L’uomo è infatti morto in un incidente stradale ad Anguillara dopo essere stato investito da una vettura mentre attraversava la strada. Al volante un giovane di 20 anni che si è fermato a prestare soccorso all’uomo, morto poi in ospedale.