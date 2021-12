Ruffino (CI): “Draghi al servizio delle istituzioni, guida affidabile per italiani”

“Difficile pensare di fare a meno del presidente Mario Draghi. Grazie al suo governo il nostro Paese ha raggiunto obiettivi importanti, ma la fase che stiamo vivendo è ancora terribilmente critica dal punto di vista sanitario, ma anche e soprattutto economico”. Lo afferma la deputata di Coraggio Italia, Daniela Ruffino. “È sufficiente – spiega Ruffino – sentire la voce della gente. Partite Iva e autonomi sono quelli che più di tutti hanno sofferto i lockdown, basti pensare alla chiusura di 300mila attività in 18 mesi. Ora occorre disegnare strumenti di sostegno e welfare che accompagnino il cambiamento in quest’epoca complessa, in cui inizia – a mio parere – la fase più difficile e abbiamo bisogno di una guida affidabile e competente”.