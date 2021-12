Rose bianche per Giovanna Cattaneo Incisa

Sabato 18 dicembre 2021 Ingresso gratuito alla GAM, MAO e Palazzo Madama. Arte, letture, musica e testimonianze. Il 18 dicembre 2011 Giovanna Cattaneo Incisa, prima Presidente della Fondazione Torino Musei, lasciava per sempre i suoi collaboratori e i suoi musei, che aveva guidato fino all’ultimo istante per 13 anni. A 10 anni esatti dalla scomparsa, la Fondazione dedica una giornata speciale alla sua Presidente che da protagonista della vita culturale di Torino seppe imprimere un segno indelebile al potenziamento e allo sviluppo dei musei della Città. Per chi ha conosciuto e lavorato con la Signora Cattaneo rimane viva la memoria di una personalità unica, che coniugava acume, intelligenza e tenacia a una rara sensibilità e a un particolare rispetto per le persone che con lei collaboravano, valorizzandone le qualità e le competenze. È per questo che ancora una volta vogliamo offrire a Giovanna Cattaneo Incisa i fiori che lei amava, un metaforico mazzo di rose bianche, insieme alla musica classica e alla lettura di brani di poeti e scrittori a lei cari. Per tutta la giornata di sabato 18 dicembre la GAM, il MAO e Palazzo Madama apriranno gratuitamente al pubblico le collezioni permanenti e le mostre Una Collezione senza confini, Luigi Ontani, Alessandro Sciaraffa, Claudio Parmiggiani alla GAM, Kakemono e Hub India al MAO e Hub India a Palazzo Madama. Il programma della giornata si articola in diversi momenti distribuiti nei tre musei: al mattino a Palazzo Madama un omaggio che vede protagonisti personalità e istituzioni del mondo della cultura cittadina, in un incontro che alterna letture a cura di Gian Luca Favetto a brani di musica classica; nel pomeriggio interventi musicali nelle sale della GAM e del MAO a cura del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino e attività per le famiglie che si svolgono nei Laboratori Didattici “Giovanna Cattaneo Incisa” della GAM. IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA Palazzo Madama Ingresso gratuito alle collezioni permanenti e alla mostra Hub India. ore 11:00 Gran Salone dei Ricevimenti Apre Edoardo Lanzi, violino Lo scrittore Gian Luca Favetto legge brani e poesie di autori amati da Giovanna Cattaneo, accompagnati da interventi musicali di Clara Piccoli, violoncello. Intervengono: Maurizio Cibrario, Presidente Fondazione Torino Musei Mario Verdun, Presidente Onorario Amici Fondazione Torino Musei) Piergiorgio Re, Presidente Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris Introduce: Adriano Da Re *Programma musicale a cura del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino: Pagine musicali per violino solo. Scuola di Violino di Piergiorgio Rosso Johann Sebastian Bach, Suite per violoncello solo. Scuola di Violoncello di Dario Destefano MAO – Museo d’Arte Orientale Ingresso gratuito alle collezioni permanenti e alle mostre Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese e Hub India. ore 14:00 e ore 14:30 Interventi musicali nei Giardini Giapponesi di Angelica Merlo, flauto, e Linda Veo, arpa. *Programma musicale a cura del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino Pagine musicali per Duo – Flauto e Arpa. A cura della Scuola di Arpa di Patrizia Radici GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea Ingresso gratuito alle collezioni permanenti e alle mostre Una collezione senza confini. Arte internazionale dal 1990, Luigi Ontani. Alam Jiwa & Vanitas, Alessandro Sciaraffa. Sinfonia, Claudio Parmiggiani. dalle ore 15:00 alle 17:00 Attività per famiglie Colori in Libertà nei Laboratori Didattici “Giovanna Cattaneo Incisa” ore 15:30 Intervento musicale di Matteo Appendino, chitarra

nelle sale della mostra “Una collezione senza confini” ore 16:00 Intervento musicale di Matteo Appendino, chitarra 1° piano Collezione del ‘900, sala “Arte tra le due guerre” ore 16:30 Intervento musicale di Matteo Appendino, chitarra

1° piano Collezione del ‘900, sala “Pop art” *Programma musicale a cura del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino Pagine musicali per chitarra solista. Scuola di Chitarra di Dora Filippone La Fondazione Torino Musei ringrazia Gian Luca Favetto e il Direttore Maestro Francesco Pennarola, i Professori Valeria De Bernardi, Dora Filippone, Dario Destefano, Patrizia Radici, Piergiorgio Rosso e i musicisti Matteo Appendino, Edoardo Lanzi, Angelica Merlo, Clara Piccoli e Linda Veo, allievi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino.