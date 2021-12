Il Tempo Sospeso: dubbi, paure e riflessioni sul Covid

“Il Tempo sospeso”, volume edito da Gian Giacomo della Porta Editore, accosta le riflessioni e osservazioni maturate in questi due anni di pandemia da parte della giornalista torinese Mara Martellotta alle opere pittoriche dell’artista fiorentino Andrea Granchi, già docente all’Accademia di Belle Arti di Firenze e appartenente ad una famiglia di tradizioni artistiche e pittoriche.

La contemporaneità dei temi trattati, inerenti il cambiamento della società, quello dei rapporti umani nell’epoca di Covid, le angosce e i dubbi che hanno pervaso tanti animi umani, hanno trovato nel volume una perfetta corrispondenza sia nella scrittura sia nell’arte, rivelando la possibilità di una via di salvezza in questo “tempo di sospensione”, dettato dalla pandemia.



Una via che passa, appunto, attraverso l’arte, la cultura e la riscoperta di valori che, nella società pre Covid, contraddistinta da ritmi troppo frenetici, si consideravano dimenticati, se non addirittura perduti.

È stato presentato con la partecipazione degli autori alla libreria torinese Belgravia in via Vicoforte 14/d mercoledì 15 dicembre.

Venerdì 17 dicembre alle 19, si terrà presso la sede del Centro Servizi VolTO, in via Giolitti 21, un evento in diretta Facebook, che potrà anche essere seguito in sala, di dialogo sul libro tra uno dei due autori del libro, Mara Martellotta, e Andrea Donna, giornalista e presidente dell’Associazione “Difendiamo il futuro”.