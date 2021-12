I maestri di sci, snowboard e fondo tornano sulle piste: “Vivere la montagna in sicurezza”

È un’intera categoria professionale che lancia oggi il proprio messaggio, a supporto del comparto montano italiano: i maestri di sci, snowboard e fondo tornano ad operare su tutto il territorio nazionale e ad avvicinare i tanti appassionati agli sport all’aria aperta e alla bellezza delle Alpi e degli Appennini.

Con la collaborazione della FISI, Federazione Italiana Sport Invernali, gli oltre 15.000 Professionisti della neve, insieme alle 400 Scuole Italiane Sci e Snowboard guidati dal Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani e dall’Associazione Maestri di sci italiani, (organi di governo della categoria) alla testa di un settore che genera un volume d’affari di 150 milioni di euro annui – mai come oggi si sentono responsabilmente coinvolti per quella che rappresenta la stagione invernale della “ripartenza”, con il ritorno in pista di sciatori, fondisti e snowboarder amatoriali, delle famiglie, dei bambini che rappresentano il futuro degli sport invernali.

Dopo l’importante firma apposta a fine settembre sul Protocollo da parte di FISI, Col.Naz.,

AMSI, ANEF e Federfuni Italia per la riapertura delle aree sciistiche e utilizzo degli impianti

di risalita, da oggi e per tutta la stagione invernale 2021-2022 la Scuola Italiana Sci parlerà al

pubblico della neve attraverso il claim “Con Noi è Facile!”.

Si tratterà di una campagna promozionale multicanale, come mai prima d’ora i professionisti

dell’insegnamento degli sport di montagna avevano messo in campo. Attraverso tutti i media:

stampa, radio, tv e social network, la Scuola Italiana Sci intende contribuire a trasmettere al

pubblico più vasto l’importanza di tornare in montagna e tornare a praticare gli sport di

montagna, naturalmente nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle normative

nazionali, ma con la consapevolezza che dopo una stagione di black-out, finalmente tutto è

pronto per la riapertura. Che è essenziale, perché dall’attività sportiva deriva l’indotto che

coinvolge: impiantisti, ristoratori, albergatori, e tutto il resto di un comparto economico che vale

circa 12 miliardi di euro e garantisce lavoro a 120.000 persone.

E una volta di più, è indispensabile ribadire che il lavoro di base, effettuato dai maestri con i

più piccoli, rappresenta il primo approccio allo sport di montagna, che spesso si trasforma

in una passione, che cresce con il passare degli anni, fino a diventare un lavoro: sia per i

maestri che operano nelle Scuole, come per i maestri allenatori di vario livello, fino ad arrivare

agli atleti e ai campioni più blasonati. Tutti hanno mosso i primi passi grazie a un

maestro di sci e a una scuola, perché possiamo dire che le Scuole di sci italiane sono

la culla dei Nostri grandi campioni.