Apre a Torino Officine S la “piazza lineare” più lunga d’Europa

Dedicata all’intrattenimento, allo sport e al food con tante novità in esclusiva

Nello storico stabilimento SNOS, un nuovo concept di rigenerazione urbana con spazi indoor e outdoor tutti da vivere, per grandi e piccoli Una vera e propria rinascita, tutta da vivere. L’attesa è finalmente finita: il 16 dicembre riprendono vita le storiche Officine Savigliano di corso Mortara 24 a Torino. Negli spazi industriali dell’ex stabilimento SNOS aprono le nuove Officine S.

S come svago, sapori e sorprese. Tantissime novità in arrivo per tutti, dai più piccoli ai più grandi.

Per quattro giorni, dalle 18 di giovedì 16 dicembre fino a domenica 19, una grande festa rivolta a

tutti in cui Officine S si presenta alla città. Tanti eventi, spettacoli e appuntamenti assolutamente da

non perdere per scoprire il nuovo grande polo attrattivo di Torino.

Officine S è un nuovo format originale di rigenerazione urbana, che coniuga nuove esperienze di

intrattenimento, tra food, sport, eventi, appuntamenti culturali, spettacoli unici e attività del tutto

innovative. Una grande “agorà” dedicata al divertimento di tutta la famiglia, allo sport, al buon

cibo, alla cultura e al relax: 12.600 metri quadri di spazi, 26 nuove attrazioni che aprono subito o a

inizio 2022.

Ma non chiamatelo centro commerciale, perché Officine S è qualcosa di mai visto prima: una

“piazza lineare” lunga 300 metri, tra le più lunghe gallerie d’Europa, che si sviluppa sia all’interno

che all’esterno della struttura originale delle storiche Officine Savigliano, conservate in tutti i loro

tratti industriali. All’esterno, una promenade di 160 metri con dehors e spazi tutti da vivere.

Accanto alle più classiche attività commerciali, arrivano grandi novità esclusive per Torino e il

Nord Italia.

Zero Gravity: la palestra di tappeti elastici più grande d’Italia

Zero-Gravity è un successo straordinario: è la palestra di tappeti elastici più grande d’Italia, con

scivoli, gonfiabili e tantissime attrazioni per i più piccoli, e spazi dedicati alle discipline

acrobatiche, al freestyle e al parkour. Un luogo fantastico anche per organizzare feste. Da fine

dicembre.

Miniso: il primo gadget store nel Nord Italia di ispirazione giapponese

Miniso è il brand lifestyle di tendenza di ispirazione giapponese: offre oggettistica, prodotti per la

casa, cosmetici e alimenti di alta qualità a prezzi accessibili. Piccoli e grandi gadget, smart e low

cost, tutti brandizzati e con una particolare attenzione al green.

Ma Bookstore: la prima libreria contemporanea – made in Italy – esperienziale & green

Una prima assoluta in Italia: a Torino sbarca Ma Bookstore, la prima libreria esperienziale

futuristica e green, con oltre 30mila titoli, un’area co-working open free, un caffè letterario, uno

spazio kids e un forum per tanti eventi culturali da non perdere.

Doppio Malto: la birra artigianale italiana che ha conquistato l’Europa

La prima birreria Doppio Malto a Torino: uno spazio di 600 mq aperto ogni giorno a pranzo e cena

con aree relax e giochi per adulti e bambini. Propone un ricco menù e ben 14 birre artigianali di

produzione propria. Fino al 6 gennaio menù bambini gratuito per tutti i piccoli accompagnati da un

adulto, e prima birra offerta a tutti i clienti (sia a pranzo che a cena).

Gli eventi alle nuove Officine S dal 16 al 19 dicembre

Non perdete gli eventi che dal 16 al 19 dicembre animeranno Officine S.

Ecco il calendario:

giovedì 16 dicembre

Dalle 18 alle 20 Music Show con la comicità di Max Angioni e le voci di Giulia Penna, Comete,

Luca Re e L’IDL delle folle. Conduce Marco Maccarini

venerdì 17 dicembre

Dalle 18 alle 20 Cucinare diverte!: showcooking “irriverente” con gli chef Stefano Callegaro e

Stefano Gorno. A seguire, esibizione di Rossana De Pace e Open Stage musicali di band emergenti.

sabato 18 dicembre

Dalle 16 alle 18 Urban Adrenaline: esibizioni sport experience con CUS Torino e la crew freestyle

Da Move + Open Stage band emergenti.

domenica 19 dicembre

Dalle 15 alle 19 Christmas Time per i più piccoli: Babbo Natale incontra i bambini e distribuisce

dolciumi nel villaggio natalizio.