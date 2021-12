Borse di studio, Grimaldi (LUV): “Alla copertura totale mancano 6 milioni”

“L’assestamento di bilancio serve per questo o non passerà proprio”

«Sappiamo che Edisu al momento ha a disposizione 43.005.901,44 € per le borse di studio, mentre per la copertura totale ne servono 48.919.870,20 €. Mancano quasi 6 milioni. Sappiamo anche che la Regione ne è al corrente anche se non ha informato nessuno» – domanda il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi.

«Circa 2000 studenti rischiano di restare senza borsa – prosegue Grimaldi – non vogliamo rivivere un brutto film: fino al 2010/11 il Piemonte è stato, insieme al Trentino Alto Adige, l’unica Regione ad avere sempre erogato la borsa a tutti gli idonei. Poi è subentrato il governo a guida leghista. Nel 2011/12: 3.657 borsisti su 11.872 idonei, nel 2012/13: 5.025 borsisti su 10.039 idonei. Quando il centrosinistra è tornato al governo siamo riusciti a fermare il ‘delitto allo studio’ di Cota e riportare giustizia e eguaglianza in Piemonte. Ormai da anni – ricorda Grimaldi – vengono pagate tutte le borse di studio; i dati continuano a essere in crescita e gli studenti che arrivano da fuori per studiare negli atenei torinesi aumentano non solo grazie al prestigio delle nostre facoltà, ma anche per merito delle politiche sul diritto allo studio degli ultimi anni».

«Se non passeranno i nostri emendamenti – conclude Grimaldi – dai mille ai duemila studenti rischiano di perdere la borsa e di interrompere il proprio percorso di studio. Abbiamo fatto di tutto quando eravamo in maggioranza, siamo pronti alle tende e ai sacchi a pelo in Aula se non troveremo sei milioni di euro. L’assestamento di bilancio deve essere approvato entro mercoledì? Sara così se tutti gli idonei avranno una borsa. La Lega ha convocato due serate serali, preparino i banchi e le brande per le notturne se non vogliono che tutti i 16.000 meritevoli privi di mezzi abbiano la borsa che gli spetta».