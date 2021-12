Vaccini, Grimaldi (LUV): Icardi ci dà ragione e incolpa Figliuolo, ma gli hub non erano superflui

“Perché non facciamo mai valere la nostra autonomia?”

“L’Assessore Icardi ha detto testualmente: ‘Grimaldi ha ragione’, ha ammesso che la Regione rincorre sempre emergenze e disposizioni contraddittorie, che non ha senso chiudere delle strutture per poi riaprirle. Dovremmo aprire a tutte le possibilità di vaccinazione, di sicuro non ridurre, né tantomeno chiudere, l’attività dei centri vaccinali. Ma subito dopo Icardi ha aggiunto che sarebbe stata indicazione del Commissario Figliuolo quella di dismettere gli hub ‘in eccesso’, ‘superflui’. Lo è stata davvero? E potevamo considerare quelle strutture superflue? Come è possibile che degli hub presso Lavazza, Basic Net, Reale Mutua e Valentino nemmeno uno sia stato salvato?” – dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, che ha presentato un question time per ottenere dalla Giunta un chiarimento sulla strategia di gestione degli HUB Covid19 per l’inoculazione della terza dose di vaccino.

“C’era davvero bisogno di smantellare tutto ciò che avevamo per poi fare marcia indietro?” – prosegue Grimaldi. – “Nessun Commissario Figliuolo aveva il potere di mettere i lucchetti ai nostri hub, né di paventare sanzioni penali per mancata chiusura. Perché non facciamo mai valere la nostra autonomia?”