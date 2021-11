Radicali e +Europa celebrano il compleanno “salato” del grattacielo regionale

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Grattacielo Regione Piemonte/Decimo anniversario inizio lavori. Radicali/+Europa hanno “festeggiato” con torta salata (come i costi del grattacielo) e dando i numeri: 50 delibere, 635 determine (di cui 400 sparite dalla pagina dedicata), 59 ditte subappaltatrici in soli quattro anni, ma nessuna informazione su “chi paga le bonifiche” e sulla causa civile fra Regione e costruttori.

Questa mattina, militanti di Radicali Italiani e di +Europa si sono ritrovati sotto il grattacielo in costruzione della Regione Piemonte (Torino, via Nizza angolo via Passo Buole) per “festeggiare” (si fa per dire) il decimo anniversario dell’inizio dei lavori dell’opera.

Erano presenti,, fra gli altri: Giulio Manfredi (Associazione radicale Adelaide Aglietta), che da un decennio segue i lavori del grattacielo, documentando tutte le criticità sul sito web dell’Associazione Aglietta; Igor Boni (presidente Radicali Italiani); Marco Cavaletto (coordinatore +Europa Torino); Silvio Viale (consigliere comunale a Torino della Lista Civica, componente Radicali Italiani/+Europa).

Giulio Manfredi ha fornito un po’ di numeri, desumibili dalla pagina dedicata alla “Sede Unica” presente nell’home page del sito della Regione (frutto del pungolo radicale): sono state dedicate al grattacielo, fino ad oggi, ben 50 deliberazioni regionali e 635 determinazioni regionali (ma di quest’ultime solo 229, relative agli anni 2019/2020/2021 sono elencate nella pagina dedicata -vedi primo link- mentre fino a pochi giorni fa c’erano tutte, a partire dal 2011).

Prima che sparissero le determinazioni, Manfredi ha calcolato che sono state ben 59 i subappalti assegnati fra il giugno 2017 e il giugno 2021. L’elenco delle ditte subappaltatrici è disponibile nel secondo link in calce.

Rispetto alle bonifiche, gli esponenti radicali/+Europa hanno sottolineato come sia stata disattesa la regola aurea “prima si bonifica e poi si costruisce”. Le bonifiche sono iniziate prima dell’apertura del cantiere, sono continuate a cantiere iniziato e, per quanto riguarda la bonifica della falda acquifera da cromo esavalente, continueranno con i dipendenti regionali dentro la struttura (vedi terzo link in calce). “Ci auguriamo che il cattivo esempio del grattacielo non sia applicato alla realizzazione dell’adiacente “Parco della Salute”. Ma se c’è voluto un decennio per il grattacielo, quanto ci vorrà per bonificare i suoli e le falde sotto il futuro “Parco della Salute”?

Sempre in tema di bonifiche, da un anno esatto i radicali attendono risposta dagli assessori regionali Tronzano e Marrone a una loro lettera aperta (inviata loro via PEC il 30 novembre 2020, vedi quarto link in calce)) in cui si chiedeva loro di verificare se vi siano gli estremi giuridici per rivalersi per i costi che la Regione (cioè i cittadini contribuenti) hanno sopportato e sopporteranno per le bonifiche dei suoli e delle falde acquifere sotto e attorno al grattacielo (ai sensi dell’art. 253, comma 4, del Codice dell’ambiente, D. lgs. n. 152 del 3/04/2006 s.m.i.).

Infine, Radicali Italiani/+Europa chiedono che nella pagina dedicata vi siano finalmente esaurienti informazioni sulla causa civile in corso fra Regione e ditte costruttrici, che avevano chiesto in passato 65 milioni di euro in più per terminare l’opera. Era stata creata una “commissione per l’accordo bonario” (costata 80.000 euro) per arrivare a una soluzione extragiudiziale. La commissione si accordò su una cifra; tale proposta di accordo fu rifiutata nel maggio 2019 dal Direttore Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio. Giulio Manfredi presentò un accesso civico per conoscere l’importo della proposta ma gli fu respinto con una determina ad hoc. Un anno fa chiedemmo all’Assessore Tronzano di rivelare tale importo (vedi quinto link in calce). Stiamo ancora aspettando la risposta.

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/nuovo-palazzo-della-regione-sede-unica/delibere-determine-documenti-sulla-sede-unica

Elenco ditte subappaltatrici dal giuno 2017 al giugno 2021:

https://www.associazioneaglietta.it/wp-content/uploads/2021/11/Elenco-ditte-subappaltatrici-grattacielo-Regione-giugno-2017giugno-2021.doc

https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/nuovo-palazzo-della-regione-sede-unica/bonifiche-nellambito-dellex-area-fiat-avio

https://www.associazioneaglietta.it/2020/11/30/chi-inquina-paga-deve-valere-anche-per-grattacielo-regione-e-parco-della-salute-lettera-aperta-radicali-boni-e-manfredi-ad-assessori-marrone-e-tronzano-nel-9-anniversario-iniz/

https://www.associazioneaglietta.it/2020/12/21/grattacielo-regione-piemonte-manfredi-pozzo-senza-fondo-e-poco-trasparente-termine-lavori-nel-2022-nuovo-direttore-lavori-altri-soldi-a-scr-respinto-accesso-civico-radicale-chiedo-ad-assessore-t/

N. B.

Sul sito www.associazioneagglietta.it sono disponibili oltre 90 comunicati stampa sul grattacielo, prodotti dal 2013 fino ad oggi. Basta digitare come chiave di ricerca la parola “grattacielo”.

Sul sito www.radioradicale.it sono disponibili una ventina di interviste fatte a Giulio Manfredi sul grattacielo, a partire dal 2014. Basta digitare come chiave di ricerca “Giulio+Manfredi” e consultare le 11 pagine più recenti.