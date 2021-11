Fava (Lega): “piano di revisione di tutte le linee ferroviarie regionali”

La commissione Trasporti di Palazzo Lascaris si è riunita per discutere il tema delle linee ferroviarie regionali che sono state soppresse nel corso degli ultimi dieci anni.

“Abbiamo approvato all’unanimità un programma di analisi e revisione di tutte queste linee, per valutare fattibilità e soprattutto sostenibilità di una loro eventuale riapertura – commenta il consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte e presidente della Commissione Mauro Fava -. L’ottica dello studio, dove andremo ad analizzare approfonditamente ogni singolo caso, è quella di ridurre l’inquinamento provocato dal traffico veicolare, in una logica ambientale che però non può essere disgiunta da quella economica. Le linee sono state soppresse nel corso del tempo perché erano largamente sottoutilizzate e rappresentavano un costo che la Regione non poteva più sopportare. Dobbiamo chiederci, quindi, in quali casi le condizioni siano cambiate e dove meriti avviare una sperimentazione. Un’alternativa possibile è quella invece di investire nel rinnovamento delle flotte di bus, privilegiando le motorizzazioni a basso impatto ambientale”.