24 novembre 1935 l’Italia vince la Coppa Internazionale

La storia del calcio è senza ombra di dubbio ricca e meravigliosa.A tutto questo non sfugge la nostra amata Nazionale Italiana.

Il 24 novembre 1935 è una data storica perché proprio in questo giorno di 86 anni fa l’Italia vinse la Coppa Internazionale.Decisivo fu l’incontro pareggiato 2-2 contro l’Ungheria all’Arena di Milano: grazie a questo risultato, gli Azzurri vinsero il torneo precursore del campionato europeo nato nel 1960.La manifestazione, partita due anni e mezzo prima vedeva allineata ai nastri di partenza 5 squadre..Gli Azzurri di Vittorio Pozzo chiusero al primo posto con 11 punti in 8 partite, davanti ad Austria, Ungheria, Cecoslovacchia e Svizzera. Un successo che arrivò un anno dopo la grandissima vittoria del mondiale 1934.

Vincenzo Grassano