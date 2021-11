14° TorinoFilmLab Meeting Event: oltre 200 professionisti del cinema mondiale per dare vita a nuovi progetti indipendenti

Dal 29 novembre al 1° dicembre 2021 si terrà il TorinoFilmLab Meeting Event, evento che ogni anno porta a Torino una nuova generazione di talenti del cinema mondiale i cui film sono stati sviluppati dal lab del Museo Nazionale del Cinema, grazie a mesi di lavoro con tutor qualificati.

Sul palco della Scuola Holden, la 14° edizione porterà 37 progetti presentati da altrettanti team creativi composti da 55 tra sceneggiatori, registi e produttori provenienti da 36 paesi, davanti ad un pubblico industry di 150 professionisti internazionali in cerca di nuovi autori e film su cui puntare:

– 20 progetti di ScriptLab focalizzato sullo sviluppo di sceneggiature;

– 10 progetti di FeatureLab, opere prime o seconde sia di finzione che documentari in fase avanzata di sviluppo, che hanno affrontato diversi aspetti del filmmaking, dalla scrittura alla produzione, dalla regia alla distribuzione;

– 7 film sviluppati negli anni passati dal TFL, prossimi a esordire nel circuito dei festival internazionali, saranno svelati durante lo show case TFL Coming Soon.

I film in nuce sviluppati dal TFL potranno aggiudicarsi 240.000 € in premi assegnati da giurati e partner, a sostegno di sviluppo, produzione, distribuzione e per favorire le coproduzioni internazionali e un approccio sostenibile nel fare cinema.

Il TFL Meeting Event si svolge nell’ambito di TFI Torino Film Industry, un progetto di Film Commission Torino Piemonte che comprende e mette in rete il TFL Meeting Event con i Production Days organizzati dalla stessa FCTP e il 6° Torino Short Film Market organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio.

In particolare, i partecipanti di TFL Up & Coming Italia, iniziativa dedicata ai professionisti italiani, e Alpi Film Lab, programma italo-francese, prenderanno parte a tre intense giornate di workshop e networking organizzate dal TFL, nell’ambito di TFI – Production Days.

In contemporanea, il 39° Torino Film Festival mostrerà sei titoli TorinoFilmLab realizzati nel 2021: in concorso Feathers del regista egiziano Omar El Zohairy, che partecipato al TFL nel 2016 e nel 2017, vincitore del primo premio de La Semaine de la Critique 2021, e fuori concorso Human Factor di Ronny Trocker, da ScriptLab 2017.

La sezione TorinoFilmLab propone Piccolo Corpo di Laura Samani (ScriptLab 2017 e FeatureLab 2018); Taste di Lê Bảo (FeatureLab 2017 e Premio Speciale Giuria Encounters Berlinale); The Staffroom di Sonja Tarokić sviluppato (ScriptLab 2015 e FeatureLab 2016); e Natural Light, sviluppato a AdaptLab 2016 e poi FeatureLab 2017, film d’esordio del regista ungherese Dénes Nagy che grazie a questo titolo si è aggiudicato l’Orso d’Argento per il Miglior Regista alla Berlinale e che sarà a sua volta giurato al Meeting Event per scegliere i prossimi progetti a cui destinare i Production Awards.

Dalla fondazione nel 2008 ad oggi, il TorinoFilmLab ha lavorato a 800 storie per portarle sul grande schermo, di queste 144 sono diventate effettivamente film grazie a 1.500 autori e professionisti che hanno partecipato ai nostri programmi di sviluppo e formazione, supportati negli anni da 172 expert da tutto il mondo.

Nel 2021 il TorinoFilmLab ha visto consacrare molti dei registi scoperti dal TFL, come Julia Ducournau, Palma d’Oro 2021 con Titane dopo l’esordio sempre a Cannes nel 2016 con il film targato TFL Raw; e Michelangelo Frammartino premiato a Venezia con il Premio Speciale della Giuria per il suo film Il buco, a 11 anni da Le Quattro Volte, film realizzato proprio grazie al TorinoFilmLab.