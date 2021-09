Quarta giornata di serie A Juventus-Milan 1-1

4’Morata(j)

76’Rebic(m)

È solo la quarta giornata ma guardando la classifica i bianconeri sono al 18esimo posto,in piena zona retrocessione,con soli 2 punti frutto di 2 pareggi e 2 sconfitte,4 gol fatti e 6 subiti.

Che fine ha fatto la Juve che ha vinto 9 scudetti consecutivi?

Pareggio agrodolce contro il Milan di Stefano Pioli molto ben organizzato e disposto in campo.Al gol in avvio di Morata risponde nel secondo tempo Rebic che riporta il risultato in parità per i rossoneri.2 punti persi oppure 1 guadagnato?a vedere la classifica sono persi visto che i punti di ritardo dal primo posto sono 8 .Anche stasera un buon dominio territoriale con qualche amnesia difensiva costata cara.

La realtà è che la Juve,presa da troppa frenesia non riesce più a chiudere le partite.Quest’anno la concorrenza è più numerosa ed agguerrita:non c’è solo l’Inter campione d’Italia in corsa per vincere il campionato.La squadra di Allegri è avvisata.Non si potranno più perdere po’inti con leggerezza:a partire da mercoledì per la quinta giornata infrasettimanale di campionato quando i bianconeri giocheranno a la Spezia contro lo Spezia.

Vincenzo Grassano