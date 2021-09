Merlo: Città metropolitana, appello a Damilano e Lorusso. O si governa o si abbandona

“Il tema non è nè semplice e nè si presta alla facile e sterile propaganda.

Ma il nodo politico va comunque adesso sciolto. Ovvero, se il territorio della ex provincia di Torino vuole contare

politicamente di più dipende anche, e soprattutto, se il futuro Sindaco di Torino pensa di fare

anche il ‘sindaco metropolitano’. Quello che un tempo, prima della sciagurata e nociva riforma Del

Rio, svolgeva il Presidente della Provincia di Torino. Certo, è un lavoro duro e faticoso. Ma noi

arriviamo da una duplice esperienza – quella di Fassino prima e di Appendino dopo – che sono

state esclusivamente torinocentriche e che, di conseguenza, hanno sostanzialmente rinunciato a

governare il territorio metropolitano.

Ora, si tratta di decidere e di scegliere, al di là delle solite promesse elettorali. E cioè, o il futuro

Sindaco di Torino – e quindi mi rivolgo innanzitutto a Stefano Lorusso e a Paolo Damilano – pensa

di governare oltre alla città capoluogo anche il territorio circostante, oppure quote crescenti e

significative di quei territori giocheranno un ruolo inesorabilmente marginale e periferico rispetto

allo sviluppo complessivo. Penso, in particolare, alla seconda cintura torinese e, nello specifico, a

tutti quei territori montani, a cominciare dal comparto turistico e sportivo della Via Lattea, che

senza un reale governo sovra comunale difficilmente reggono la sfida. Politica, territoriale,

competitivo e della stessa ordinaria amministrazione.

Ecco perchè le risposte dei candidati a Sindaco di Torino in questa fase, a cominciare dai

protagonisti dei due schieramenti politici maggiori Damilano e Lorusso, è importante e quasi

decisiva anche per capire quale sarà il futuro di questi territori. Sino ad oggi abbiamo

sperimentato, pur senza fare alcuna polemica, come non si è governata un’area metropolitana.

Adesso si tratta di capire se si vuole proseguire su quel binario o se si vuole invertire la rotta. Lo

diranno i fatti più che gli annunci”.

Giorgio Merlo Sindaco Pragelato, Assessore Comunicazione Unione Montana Comuni Olimpici

Via Lattea.