Ecco il Toro!

4a giornata serie A

Sassuolo-Torino 0-1

Pjaca

Seconda vittoria consecutiva per il Toro di Juric la cui mano si vede sempre di più all’interno della squadra granata.I torinesi

giocano una gara all’assalto, a tutto pressing e a tutto campo, mettendo in difficoltà la squadra di Dionisi, schiacciata dall’intensità granata,dalla difesa alta,chiusura degli spazi q centrocampo ed attacco sempre pungente. Brekalo e Praet colpiscono due pali, il terzo lo centra Frattesi; Ferrari e Maxime Lopez invece salvano sulla linea due volte. Tante emozioni, alla fine la risolve l’ex Juve dalla panchina che dà al Toro la seconda vittoria di questo campionato e 6 punti in classifica.Un Toro rinato non solo dal punto di vista del gioco ma soprattutto nella mentalità.Coi piedi per terra e senza volare troppo con la fantasia non è utopistico pensare che questa squadra potrà ambire a qualcosa di più che un centroclassifica tranquillo.Specie se supererà il prossimo esame giovedì 23 settembre a Torino nel turno infrasettimanale quando si giocherà Torino-Lazio.Mancava la qualità per il salto definitivo:ora c’è anche a centrocampo.Tenere a freno l’ambizione si può ma non è proibito sognare:il vento è cambiato!

Vincenzo Grassano