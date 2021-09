RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Si è tenuta il 15 settembre 2015, nella sede del comitato elettorale della lista di Lo Russo Sindaco di Corso Lione 85, la conferenza stampa di presentazione dei candidati di Italia dei Valori nella lista Civica Lo Russo Sindaco. Erano presenti il Vice segretario Regionale dell IDV Fiorenzo Cincotti, gli estensori della Lista Mario Giaccone e Pino de Michele,

I candidati in comune Antonino Lo Grasso e Rosalia Marini, e i candidati alle circoscrizioni. L ‘evento si è svolto nel migliore dei modi, sono emersi forti auspici per un proficuo lavoro in comune sulle varie tematiche di lavoro, sicurezza e legalità che contraddistinguono sia la lista che il partito.