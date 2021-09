Arrestato stalker Violato anche il provvedimento di allontanamento

Venerdì sera, gli agenti del Commissariato Mirafiori hanno arrestato per atti persecutori un cinquantaquattrenne italiano denunciandolo anche in stato di libertà per la violazione dei provvedimenti di allontanamento a suo carico.

I poliziotti sono intervenuti quando il reo si è presentato nei pressi di un esercizio commerciale del quartiere, nonostante l’ordine gli vietasse di avvicinarsi al richiedente e alla sua compagna.

Gli agenti del commissariato lo hanno rintracciato nonostante il suo tentativo di dileguarsi nelle vie del quartiere.

Sin dal mattino, l’uomo si era palesato più di una volta nei pressi dei luoghi di lavoro delle vittime, passando anche agli insulti.