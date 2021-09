Terza giornata di campionato Napoli-Juventus Torino-Salernitana

La Juventus si è preparata intensamente in vista del delicato ed importante match contro il Napoli. Massimiliano Allegri è orientato al cambio di modulo,quindi punta sul 3-5-2: in porta ci sarà Szczesny. In difesa giocheranno De Ligt, Bonucci e Chiellini. A centrocampo sulla corsia di destra ci sarà De Sciglio, in mezzo spazio a McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre a sinistra agirà Pellegrini. In attacco ci saranno Morata e Kulusevski.

Anche in casa granata il tecnico Juric ha le idee chiare sulla formazione da schierare nel delicato match di domenica ore 15 contro la Salernitana

Modulo 3-4-2-1

M.Savic in porta

Dijdij Bremer Buongiorno

Singo Pobega Mandragora Ansaldi

Brekalo Pjaca

Sanabria

Belotti in panchina in quanto non è pienamente recuperato.

Vincenzo Grassano